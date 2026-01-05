Зеленский дал полковнику СБУ Козаку звание Героя Украины: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с полковником СБУ Василием Козаком и с генерал-майором СБУ Александром Покладом.

Об этом глава государства сообщил в Сети 5 января.

После встречи с Козаком Зеленский отметил, что этот полковник — один из тех украинских воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные операции.

Именно за такие боевые результаты президент отметил Козака званием Герой Украины.

«Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться», — говорится в заметке президента.

После встречи с Покладом Зеленский написа лв своем телеграм-канале, что защита украинской государственности и контрразведывательная работа в СБУ значительно усилились. Он акцентировал, что это направление будет развиваться дальше.

«Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины», — указал глава государства.

Напомним, 5 января Василий Малюк сложил полномочия главы СБУ. Он пояснил, что продолжит работу в структуре ведомства, сосредоточившись на подготовке уникальных асимметричных операций. Зеленский выразил благодарность Малюку за результативную службу и поставил задачу превратить это направление в самое мощное в мировой практике.

В этот же день Зеленский указом назначил начальника Центра спецопераций «А» Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ.