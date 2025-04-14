Зеленский дал совет Трампу перед мирным планом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что приветствует визит президента США Дональда Трампа в Украину, чтобы тот увидел последствия российской войны. После этого можно будет двигаться дальше по плану прекращения войны.

Об этом Зеленский сказал в интервью CBS News.

Глава государства отметил, что его американский коллега «мог бы понять, что здесь (в Украине — ред.) происходит».

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«Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами переговоров, приходите посмотреть на людей, гражданских, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или мертвых детей», — сказал Зеленский в приглашении, адресованном Трампу.

Отметим, что свое интервью украинский президент дал во время визита в Кривой Рог, где 4 апреля в результате ракетной атаки со стороны РФ погибли 19 человек, девять из которых — дети.

«Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал Путин», — сказал Зеленский.

Высказываясь о вражеском терроре с обстрелами украинских городов, он отметил: «Это значит, что мы не можем доверять России. Это значит, что мы не можем доверять переговорам с Россией».

Кроме того, президент Украины сделал заявление о влиянии кремлевских нарративов на представителей власти США.

«Я считаю, к сожалению, российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и политиков США», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Трамп «как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины».

«Я считаю неправильным то, что Америка хочет быть нейтральной», — заметил глава государства.

К слову, накануне Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Он сказал, что переговоры о прекращении боевых действий могут продвигаться, хотя и намекнул на необходимость уступок.