Зеленский дает интервью иностранным СМИ: онлайн-трансляция

Встреча начнется ориентировочно в 17.15. Остальные детали Офис президента пока не разглашает.

Сегодня, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский ответит на вопросы иностранных журналистов.

Брифинг президента Зеленского с участием иностранных СМИ смотрите на YouTube-канале и Facebook-странице ТСН.

Встреча начнется ориентировочно в 17.15. Остальные детали Офис президента пока не разглашает.

Напомним, что CNN написало, что Зеленский и Байден поспорили об уровне угрозы нападения РФ: Украина и США опровергли. Вчера президенты США и Украины провели второй за месяц телефонный разговор.

Читайте также: