Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий год без войны — реальность.

Глава государства объяснил в вечернем видеообращении 26 июля, что для этого нужно.

«Важные доклады были разведки. Служба внешней разведки: об эффективности санкций против России, против связанных с Россией лиц. Потери у врага — экономические потери — действительно ощутимы. Будут еще ощутимее», — подчеркнул он.

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Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает. Он отметил, что сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию — нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было.

«Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно отнять российский потенциал. Мы работаем именно ради этого», — отметил он.

Президент также сообщил, что у него был разговор с ГУР.

«Также ежедневный режим работы в нашей дипломатии: на днях много коммуникации с партнерами. Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны более активно привлечь внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами — то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю ответные доклады на неделе», — резюмировал он.

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Ранее директор Центра оборонных стратегий Александр Хара назвал неожиданную причину и вероятную дату окончания войны.