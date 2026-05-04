"Зеленский должен это понять": Келлог выступил с тревожным предупреждением

Кит Келлог / © Getty Images

Бывший специальный посланник президента США по Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что Украина заслуживает «полной похвалы» за свои действия на поле боя против России. По его мнению, Москва не выигрывает войну и не добивается своих стратегических целей.

Об этом говорится в материале издания ONET.

В интервью телеканалу Fox News Келлога спросили о недавних украинских ударах по российской нефтяной инфраструктуре, а также о более широких проблемах американской поддержки. В частности, речь шла о вопросах, поднятых сенатором-республиканцем Митчем Макконнеллом по поводу задержек с финансированием Пентагона.

«Они действительно этого заслужили. Им нужно отдать должное за то, что они сделали, учитывая их меньшую численность по сравнению с россиянами», — сказал Келлог.

В то же время он предположил, что Украине следует более осторожно подходить к тому, как часто она обращается за дополнительной поддержкой.

«Позвольте сказать это очень четко, и, думаю, президент Владимир Зеленский должен это понять: нельзя слишком часто ходить в один и тот же колодец», — заявил он.

Келлог также подчеркнул, что поддержка обороны Украины, прежде всего, должна быть ответственностью европейских союзников.

«Это европейская проблема. Решения должны принимать европейцы, и европейцы должны принимать в этом участие», — сказал он.

Отдельно Келлог обратил внимание на рост российских потерь под руководством Владимира Путина.

«Я думаю, у Путина проблема. Если посмотреть на его потери, то сейчас в этой войне погибшими и ранеными потеряно около 1,2–1,4 миллиона человек», — сказал Келлог. «Помните, они ушли из Афганистана, имея всего 18 тысяч потерь, так что у него проблема», — добавил он.

В то же время, он отметил устойчивость Украины, отметив, что Россия с 2014 года достигла лишь ограниченных территориальных достижений.

«Украинцы потеряли лишь около 1% своей территории с 2014 года, поэтому они действительно очень хорошо воевали», — сказал Келлог.

Он также дал прямолинейную оценку положению России в войне:

«Я бы сказал россиянам: вы не выиграете эту войну — вы ее проиграете».

По словам Келлога, настоящая победа России потребовала бы значительных территориальных прорывов.

«На мой взгляд, победа означала бы переход через Днепр, взятие Харькова и Киева. Вы этого не сделали, — сказал он. — Почему бы вам просто не вернуться к переговорам и не сказать: это все, чего мы можем достичь?»

Келлог добавил, что дальнейшее продвижение России на востоке Украины будет сложным из-за хорошо укрепленных позиций.

«Вы не захватите остальной Донбасс, если не будете за него воевать. А там есть три укрепленных города. Я был в этом районе; это укрепленная территория», — отметил он.

По словам Келлога, хотя Россия и дальше ведет наступательные операции, она сталкивается с серьезным вызовом со стороны Украины на поле боя.

«Я думаю, у россиян есть проблема, которую Путин попросту не хочет признавать. Но сейчас у него есть проблема с Зеленским в том смысле, как воюют украинцы», — сказал он, добавив, что украинские силы «воюют очень хорошо».

Напомним, Вашингтон предупредил ряд европейских стран о серьезных перебоях в поставках американского оружия. Главной причиной является стремительное истощение арсеналов Пентагона из-за высокой интенсивности использования боеприпасов на Ближнем Востоке за последние два месяца.

