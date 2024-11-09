Зеленский должен забыть о Крыме — советник Трампа

Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует отказаться от намерений вернуть Крым и сосредоточиться на достижении мира.

Об этом пишет BBC.

"И если президент Зеленский садится за стол переговоров и говорит, что мы можем достичь мира только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезный. Крыма больше не будет", — сказал Ланза в интервью BBC.

По словам советника, работающего с Трампом с 2016 года, новая администрация США попросит Зеленского представить "реалистическое видение мира". При этом возвращение Крыма, по мнению Ланзы, "не является целью Соединенных Штатов".

"Когда Зеленский говорит, что мир будет только по возвращении Крыма, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если вашим приоритетом является возвращение Крыма и борьба американских солдат за возвращение Крыма, вы в ней одни", — подчеркнул советник Трампа.

Несмотря на жесткую позицию по отношению к Крыму, Ланза выразил уважение к украинскому народу, однако отметил, что приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

Напомним, ранее издание The Telegraph обнародовало очередные детали якобы "мирного плана" Трампа по Украине. Так, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

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