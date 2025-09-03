Зеленский допускает корейский сценарий в Украине: что он предполагает

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине может реализоваться корейский сценарий, когда после окончания Корейской войны (1950—1953) не был подписан мирный договор, часть Кореи попала под влияние коммунистов, но на юге удалось построить преуспевающее государство.

Об этом глава государства сказал в интервью для Le Point.

«Это пример того, как ценности победили. Развитие Южной Кореи не сравнимо с развитием Северной Кореи, где наблюдается настоящий экономический и цивилизационный упадок. Я даже не говорю о людях; я говорю об инфраструктуре, экономике и развитии. Южная Корея совершила скачок вперед в цивилизации, технологиях и экономике, потому что она культивирует гуманизм. Это самое важное для государства: вы должны сосредотачиваться на людях», — сказал Зеленский.

Реклама

Он откровенно признал, что не исключает повторения корейского сценария в Украине.

«Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий произойти в Украине? Я вам говорю, что все возможно», — отметил президент.

Он отметил, что у Южной Кореи есть главный союзник: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль.

«Так все относительно: южнокорейцы все еще сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они защищены, но пока Северная Корея остается такой, какой она есть, пока характер их руководства остается прежним, Южная Корея не будет полностью безопасной. И, поверьте, у них есть многочисленные системы противовоздушной обороны, которые обеспечивают их безопасность», — рассуждает Зеленский.

Реклама

В то же время, по его мнению, сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население Северной Кореи составляет немногим более 20 миллионов, тогда как население России более 140 миллионов. Поэтому масштабы этих угроз невозможно сравнить, отмечает Зеленский.

«Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Полное повторение южнокорейской модели, возможно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером», — подытожил он.

Заметим, что под корейским сценарием подразумевают заморозку линии фронта и создание демилитаризованной зоны в ответ на фактический отказ от утраченной территории.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Украина близится к корейскому варианту завершения войны.

Реклама

Напомним, что в мае этого года аналитики Центра геополитики JPMorgan Chase опубликовали исследование, в котором указали, что рассматривают четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий в Украине: южнокорейский, израильский, грузинский и белорусский.