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Зеленский допустил, что Россию на переговорах будет представлять не Путин
Хозяин Кремля слишком неадекватный переговорщик, от которого сложно добиться однозначных ответов.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представлять Россию на предстоящих переговорах не обязательно должен российский президент Владимир Путин .
Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 28 марта.
По его словам, хозяин Кремля слишком неадекватный переговорщик, от которого сложно добиться однозначных ответов.
«Это как пинг-понг — то, что говорит Путин. Не всегда можно получить ответ», – объяснил Зеленский.
Украинский президент выразил мнение, что участником переговоров со стороны России может быть кто-то другой, в том числе кто-то из представителей бизнеса.
«У России есть бизнесы, у них много регионов… Я думаю, мы бы с ними общались, если у них есть видение закончить войну, если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить [войну]», — отметил он.
Также Зеленский выразил надежду, что некоторые представители российской оппозиции могут представлять РФ на переговорах, если для этого будет поддержка Европы, США и Украины.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы.