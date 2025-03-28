Зеленский допустил, что Россию на переговорах будет представлять не Путин

Президент Украины Владимир Зеленский не считает Путина адекватным переговорщикам / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представлять Россию на предстоящих переговорах не обязательно должен российский президент Владимир Путин .

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 28 марта.

По его словам, хозяин Кремля слишком неадекватный переговорщик, от которого сложно добиться однозначных ответов.

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«Это как пинг-понг — то, что говорит Путин. Не всегда можно получить ответ», – объяснил Зеленский.

Украинский президент выразил мнение, что участником переговоров со стороны России может быть кто-то другой, в том числе кто-то из представителей бизнеса.

«У России есть бизнесы, у них много регионов… Я думаю, мы бы с ними общались, если у них есть видение закончить войну, если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить [войну]», — отметил он.

Также Зеленский выразил надежду, что некоторые представители российской оппозиции могут представлять РФ на переговорах, если для этого будет поддержка Европы, США и Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы.