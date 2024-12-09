Зеленский допустил размещение европейских войск в Украине до вступления в НАТО

Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве, пишет УНИАН.

Зеленский напомнил, что в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом спрашивал у них, какие Украина будет иметь гарантии безопасности, пока не вступит в НАТО.

"И мы говорили о том, что даже если будет такая пауза, пока Украины нет в НАТО, даже если бы у нас было приглашение, а мы не были (членами) в НАТО, и будет такая пауза, что будет в это время? Кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над предложением Эммануля Макрона, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО, понимая наше будущее", — сказал Зеленский.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, отправит ли НАТО свои войска в Украину. В частности, сам Рютте считает "немудрой" такую идею.

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