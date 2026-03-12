Зеленский достал "карты", но убедит ли это Трампа: как помощь Киева на Ближнем Востоке повлияет на США -The Hill

Зеленский и Трамп / © Associated Press

Реклама

Украина стремится использовать ситуацию вокруг Ирана для укрепления связей с администрацией президента США Дональда Трампа и демонстрации своих военных инноваций, поскольку мирные переговоры с Россией были отодвинуты на второй план для Вашингтона.

Об этом пишет издание The Hill.

«Нынешний конфликт на Ближнем Востоке дает Киеву возможность использовать свой технологический опыт, предлагая США и их союзникам в Персидском заливе экспертов по борьбе с „Шахедами“, — отмечают журналисты.

Реклама

В то же время, помощь Украины Соединенным Штатам на Ближнем Востоке не гарантирует ей более сильной поддержки в войне с Россией.

«Возможно, способность Украины внести вклад в сбивание иранских беспилотников в Персидском заливе найдет отклик у Трампа. Это покажет им, что у Украины действительно больше „карт“ для влияния на Россию, — сказал заместитель директора Программы по вопросам России Фонда защиты демократий Джон Гарди. — Но мне не кажется, что подход Трампа в корне изменится».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты по перехвату беспилотников прибудут на Ближний Восток на следующей неделе.

5 марта Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила запрос от США о помощи в защите от «Шахедов» на Ближнем Востоке. Он отметил, что поручил предоставить необходимые средства, а также обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить безопасность в регионе Ближнего Востока.

Реклама

Кроме США, несколько стран Персидского залива также проявляют интерес к украинским разработкам в сфере противодействия беспилотникам, отмечают аналитики.

По данным аналитиков, предположительно, интерес к таким системам проявляют ОАЭ, Катар и Кувейт. Однако официального заявления по этому вопросу еще не было.

В ISW подчеркивают, что Украина накопила уникальный опыт противодействия иранским беспилотникам. За время полномасштабного вторжения в РФ украинские военнослужащие смогли систематизировать полученные знания и внедрить их в практику.