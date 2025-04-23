Зеленский "движется в неправильном направлении": в Белом доме сделали жесткое заявление

Президент США Дональд Трамп «разочарован» президентом Украины Владимиром Зеленским / © Associated Press

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В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский «двигается в неправильном направлении, когда речь идет о переговорах».

Об этом пишет The Telegraph.

«Президент разочарован. Его терпение кончается. Он хочет делать то, что хорошо для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были готовы это сделать», — сказала журналистам спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

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Она добавила, что президент Зеленский, «к сожалению, кажется, двигается в неправильном направлении».

Напомним, США предложили Украине план по завершению войны. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение предусматривает обмен некоторыми территориями и заморозку конфликта примерно на нынешних линиях столкновения.