Зеленский едет к Эрдогану: о чем будут говорить президенты в Стамбуле

Зеленский 31 октября встретится с Эрдоганом в Стамбуле / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Встреча президентов состоится по приглашению турецкого лидера. Стороны намерены обсудить не только двусторонние отношения, но и вопросы региональной безопасности на фоне продолжения российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил руководитель Директората коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети Х.

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О чем Зеленский и Эрдоган будут говорить в Стамбуле

По словам Дурана, во время переговоров речь пойдет о шагах по дальнейшему развитию сотрудничества между Украиной и Турцией, а также о региональных и международных событиях.

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«В ходе встреч в Стамбуле обсудят шаги, которые можно предпринять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные события, прежде всего российско-украинскую войну и ситуацию с безопасностью в Черном море», — написал представитель турецкой администрации.

Отдельное внимание будет уделено безопасности в Черноморском регионе, где из-за российских атак возрастают риски для гражданского судоходства. Для Турции этот вопрос имеет непосредственное значение, ведь торговые суда и граждане уже становились жертвами российских ударов.

В то же время на момент подготовки материала Офис президента Украины отдельно не подтверждал объявленный Анкарой визит.

Безопасность Черного моря — последние события

Вопрос защиты гражданского судоходства стал особенно острым после серии российских атак на торговые суда. 5 октября российские беспилотники ударили по турецкому судну, перевозившему украинское зерно в нейтральных водах. В результате атаки погиб капитан, еще один член экипажа получил ранения. Российский удар по турецкому судну стал одним из случаев, после которых вопрос безопасности морских маршрутов оказался среди приоритетов Анкары.

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Уже 8 октября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег, что Черное море рискует превратиться в новый фронт войны. Он заявил об увеличении количества атак на гражданские суда и сообщил, что Анкара рассматривает варианты понижения напряженности. Турецкая сторона настаивает на необходимости деэскалации в Черном море, чтобы не допустить дальнейшего распространения боевых действий на торговое судоходство.

Однако ситуация продолжила обостряться. 14–15 октября российские беспилотники, вероятно, атаковали четыре гражданских судна в Черном море, в том числе вблизи территориальных вод Румынии — страны НАТО. Эти инциденты усугубили опасения, что российские атаки на гражданские корабли приближаются к границам Альянса. На этом фоне предстоящие переговоры Зеленского и Эрдогана по безопасности Черного моря приобретают особое значение.

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