Зеленский едет в Трамп: аналитик Sky News назвал две причины нового визита в Белый дом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. / © Associated Press

На прошлой неделе ситуация в Украине была не самой лучшей. Пока внимание мира в значительной степени было приковано к событиям в секторе Газа, армия диктатора РФ Владимира Путина принялась изо всех сил атаковать украинскую энергетику. На фоне всех этих событий президент Украины Владимир Зеленский отправится в США на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Военный корреспондент Sky News Майкл Кларк считает, что есть по меньшей мере две причины для этого визита.

Кларк считает, что украинская делегация спросит у своих американских коллег об оружии, которое они могли бы купить. Речь идет о вооружениях, которые США могут отпустить для Украины по запросу европейских партнеров Киева.

"Это первое", - подчеркнул Кларк.

Впрочем, главная цель визита – это не только вооружение. По словам военного эксперта, украинский президент Владимир Зеленский попытается воспользоваться этими лучшими отношениями с президентом США Дональдом Трампом, чтобы сказать: "Если вы опираетесь на Путина, то он не хочет прекращения огня".

Кларк считает, что Зеленскому придется использовать свои актерские способности, чтобы "попробовать повлиять на мышление Трампа".

Напомним, после разговора по телефону Зеленского с Трампом в СМИ появилась информация о том, что лидеры могут встретиться уже в пятницу, 17 октября . Нардеп Ярослав Железняк подтвердил эту информацию от FT и заявил, что его источники тоже подтверждают ожидание такой встречи.

Впоследствии американский лидер во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One подтвердил, что проведет встречу с президентом Украины . Источники Axios сообщают, что среди прочего Трамп и Зеленский обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. В частности, возможности отправки Tomahawk.