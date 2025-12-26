Зеленский едет к Трампу: чего ожидать от встречи лидеров и действительно ли Украина оказалась в шаге от мира

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Западные медиа сообщают, что переговоры между лидерами вероятно состоятся в воскресенье, 28 декабря во Флориде.

Ключевой темой станет обсуждение мирного плана из 20 пунктов и гарантий безопасности для Украины.

Однако главным камнем преткновения в переговорах остается требование РФ о полном контроле над Донецкой областью.

Зеленский раскрыл детали предстоящих переговоров с Трампом

Зеленский в своем Телеграм-канале 26 декабря, анонсируя новую встречу с Трампом, намекнул на принятие важных решений до Нового года.

«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», — заявил глава государства.

Впоследствии он поделился деталями предстоящей встречи с американским президентом. По словам Зеленского, с Трампом он будет разговаривать о гарантиях безопасности для Украины, а также о восстановлении страны в послевоенный период.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне. 28 февраля, 2025 год / © скрин с видео

Также он сообщил, что обсудит с президентом США важность усиления давления на РФ, ведь благодаря этому можно заставить страну-агрессора сесть за стол переговоров.

В то же время президент Украины заявил, что мирный план по прекращению войны, который состоит из 20-пунктов почти готов. Однако, Киев до сих пор ожидает официальной реакции Кремля относительно мирного плана через представителей США.

«Официальной реакции мы не получили от российской стороны. Мы коммуникуем исключительно с американцами. И думаю, что я это подчеркивал, вы об этом знаете. А американцы в свою очередь общаются с россиянами. Я думаю, мы будем знать в ближайшие дни их официальную реакцию», — сказал Зеленский во время общения с журналистами 26 декабря.

Кроме того, президент Украины сообщил, что европейские лидеры могут присоединиться к его предстоящей встрече с Трампом, ведь без позиции Европы финализация договоренностей невозможна.

Как пояснил Зеленский, судьба Украины зависит не только от США, но и от финансовой и юридической поддержки Европы. Поскольку собрать всех лично за один день трудно, партнеры будут на связи онлайн. Главная цель — чтобы формат встречи был трехсторонним: Украина, Америка и Европа.

Кремль изучает мирный план по завершению войны в Украине

Спикер МИД РФ Мария Захарова 25 декабря заявила о «медленном, но уверенном» прогрессе в переговорах с США по войне в Украине.

«В переговорном процессе по украинскому урегулированию — я имею в виду переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки — наблюдается медленное, но уверенное движение вперед», — отметила Захарова.

Кремль / © Pexels

При этом она обвинила страны Западной Европы в попытках заблокировать эти договоренности и «торпедировать» дипломатический процесс между Москвой и Вашингтоном.

Впоследствии в Кремле заявили, что изучают мирный план, переданный через спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам переговоров с американской стороной в Майами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков и сообщил, что дальнейшие контакты с США зависят от решения Путина, хотя встреча лидеров пока не планируется.

Прихоти Путина: что требует кремлевский диктатор от Украины

На заседании Госсовета РФ кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз выдвинул ультимативное требование передать России весь Донбасс в его административных границах, включая неподконтрольные Кремлю районы.

Несмотря на заявления о якобы «уступках» на переговорах в Анкоридже, диктатор подчеркнул, что принадлежность Славянска, Краматорска и Константиновки вообще не обсуждается. Любые изменения позиции США он назвал «проявлением слабости» и допустил только выгодные Москве территориальные обмены в других зонах.

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

В то же время Путин заявил, что Россия и США якобы обсуждают совместное управление ЗАЭС без участия Украины. По его словам, Вашингтон предлагает поставлять энергию со станции Украине, а также интересуется объектом как площадкой для майнинга криптовалют.

Также он утверждает, что украинский персонал станции якобы уже получил российские паспорта.

Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что до сих пор не достигнут компромисс по одному из пунктов мирного плана, который касается управления Запорожской АЭС. По его словам, сейчас предлагается распределить доли управления поровну между США, Россией и Украиной, а главными менеджерами совместного предприятия будут представители американской стороны.

Запорожская АЭС / © Getty Images

В свою очередь издание Bloomberg сообщает, что Россия готовит пакет встречных требований к мирному плану, поскольку считает текущий вариант слишком проукраинским. Не желая портить отношения с Дональдом Трампом, Кремль не отвергает документ полностью, но требует радикальных изменений:

сокращение численности и вооружения ВСУ;

отказа Украины от НАТО и ЕС в пользу нейтрального статуса;

закрепление прав русского языка, а также снятие санкций и возвращение замороженных активов РФ.

Вопрос территорий остается открытым

Зеленский во время общения с журналистами 26 декабря сообщил, что во время предстоящей встречи с Трампом будут обсуждаться все вопросы, по которым есть разногласия, в частности украинская сторона будет поднимать и территориальные вопросы.

Как сообщало издание Bloomberg, вопрос территорий — главный «камень преткновения» в переговорном процессе.

Как отмечает медиа, сейчас Россия предлагает отступить из Николаевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей в обмен на полный выход ВСУ из Донецкой области.

Война в Украине / © Associated Press

Владимир Зеленский категорически отвергает это требование, подчеркивая, что потеря укрепленных районов сделает Украину беззащитной перед новыми нападениями.

«Мы находимся в ситуации, когда россияне хотят наш выход из Донецкой области, а американцы пробуют найти путь, чтобы это был «не выход» — потому что мы против выхода — они хотят найти в этом демилитаризованную зону или свободную экономическую зону, то есть такой формат, который может обеспечить взгляды обеих сторон», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что создание «свободных экономических зон» является лишь потенциальной возможностью, которая не должна нарушать суверенитет.

По словам президента, что в случае провала переговоров в этом вопросе по формуле «стоим там, где стоим», останется два пути: либо продолжение войны, либо соглашение об экономических зонах. Последний вариант возможен только при условии полного вывода войск РФ из вышеупомянутых областей.

В частности, глава государства подчеркнул, что в случае предоставления особого формата тем или иным территориям, необходимо проводить референдум в Украине.

В то же время США предлагают компромиссный вариант — предоставить спорным районам Донецкой области статус свободной экономической или демилитаризованной зоны.

Готова ли Россия к прекращению огня

Россия впервые выразила готовность к прекращению огня в войне для проведения в Украине референдума по условиям будущего мирного соглашения, пишет Axios.

Однако дискуссии относительно ее продолжительности продолжаются: Украина требует 60-дневного перемирия, а Россия пытается сократить этот срок.

В то же время американские чиновники отмечают, что за последние две недели дипломатия продвинулась больше, чем за весь предыдущий год.

Однако аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Кремлю придется пересмотреть свои долговременные требования, поскольку они прямо противоречат как последнему американскому мирному плану из 20 пунктов, так и предыдущему из 28 пунктов.

Эксперты отмечают, что несмотря на большие потери при минимальных территориальных достижениях, Россия пока не демонстрирует реальной заинтересованности в компромиссах.

В свою очередь влиятельное издание The Guardian также отмечает, что Путин не отказался от своих максималистских планов в отношении Украины.

Последствия российских атак по Украине / © Getty Images

Также там подчеркивают, что готовность Москвы к демилитаризации буферной зоны или выводу войск остается сомнительной. Также среди наиболее критических разногласий — статус Запорожской АЭС, которую Киев предлагает передать под совместное управление Украины и США.

«В пятницу Кремль заявил, что главный помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков провел телефонный разговор с администрацией США после того, как Москва получила обновленное предложение США по потенциальному мирному соглашению, хотя никаких признаков достижения прорыва не было», — говорится в сообщении.

Медиа отмечает, что Россия продолжает заявлять о намерении воевать до полного выполнения своих целей, если условия соглашения ее не будут устраивать.

