Зеленский едет на G7 с конкретными запросами к Трампу: что может изменить ситуацию на фронте

Дональд Трамп / © Associated Press

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Украина и ее европейские союзники планируют использовать саммит G7, который состоится 15-17 июня во французском Эвиане, чтобы убедить президента США Дональда Трампа снова сосредоточиться на войне против России и поддержать ключевые потребности Киева.

Детали сообщает издание Politico.

Речь идет прежде всего об усилении противовоздушной обороны, поставках дальнобойного оружия, поддержке производства дронов, дополнительном финансировании и более жестком санкционном давлении на Москву.

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По данным СМИ, Украина получила редкое "окно возможностей" на фронте. Благодаря ударам дронов по российской логистике, технологическому прогрессу и стабилизации линии боевых действий Киев впервые с 2023 года вернул больше территории, чем потерял.

В то же время, ситуация остается сложной. Украина сталкивается с нехваткой ракет для систем Patriot, проблемами в энергосистеме и риском нового российского наступления. Именно поэтому Киев хочет использовать паузу для усиления обороны.

Одним из главных пунктов переговоров должны стать ракеты-перехватчики для Patriot. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина использует 60-70 таких ракет в месяц, что превышает нынешние темпы производства.

Киев также добивается разрешения США на производство перехватчиков Patriot в Украине. Кроме того, Украина обращалась в Германию с просьбой предоставить ракеты из своих запасов в обмен на те, которые Киев сможет изготовить позже.

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Отдельно союзники могут поднять вопрос дальнобойного оружия. Она нужна Украине для ударов по российским складам, логистическим маршрутам и военным объектам, чтобы усилить давление на РФ до возможных переговоров.

Еще одно направление – сотрудничество в сфере беспилотников. Европейские партнеры хотят убедить США поддержать соглашения с Украиной по производству и поставке дронов. Киев уже развивает такие проекты с Великобританией, Германией и Канадой.

Финансовый вопрос также остается ключевым. Евросоюз уже закрыл часть потребностей Украины благодаря кредиту на 90 миллиардов евро, однако Киев стремится получить еще как минимум 20 миллиардов евро для усиления результатов на поле боя.

Кроме военной помощи Украина будет настаивать на усилении санкций против России. В частности, речь идет о дополнительном давлении на нефтяной сектор РФ и ограничении морских перевозок российской нефти.

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Для Киева важно, чтобы США не только не ослабляли поддержку, но и оставались вовлеченными в возможный переговорный процесс. Украина хочет, чтобы Вашингтон продолжал играть ведущую роль, но вместе с европейскими союзниками.

Саммит G7 может стать для Украины шансом закрепить нынешнее преимущество на фронте. Однако для этого нужно убедить Трампа, что поддержка Украины сейчас может заставить Россию вести переговоры с более сильной для Киева позиции.

Ранее западные СМИ писали, что саммит G7 во Франции будет проходить в сложной атмосфере: между США и их союзниками накопились разногласия по безопасности, Ирану, Украине и будущей роли Вашингтона в западном альянсе.

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