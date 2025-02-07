Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: о чем будет говорить

Украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свое видение того, как можно достичь "длительного и крепкого мира".

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Об этом агентству АР рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.

Ермак, также примет участие в мюнхенской встрече, отметил, что украинская делегация представит позицию страны относительно прекращения войны и свое видение того, как можно достичь "длительного и крепкого мира".

"Необходимо, чтобы лидеры и политические эксперты, которые будут в Мюнхене, поняли, что это импульс. Что мы очень близки к тому, чтобы действительно закончить эту войну справедливым и долговременным миром, но (необходимо) быть вместе... Не давать России возможности делить мир, делить партнеров", – сказал Ермак.

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Как известно, Мюнхенскую конференцию по безопасности также посетят вице-президент США Джей Ди Венс и специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Напомним, в телефонном разговоре Ермака с Келлогом накануне речь шла о планировании встреч в Мюнхене.

На конференции в Мюнхене, как отметил Ермак, Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть созданы, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

Андрей Ермак также отметил, что дата встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа еще не определена, но он повторил, что она должна состояться как можно быстрее, добавив, что "мы работаем над этим".

Ермак подтвердил, что спецпредставитель Трампа по Украине и России посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности, примерно в конце февраля.

Ранее Кит Келлог заявил, что президент Дональд Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы вынудить ее прекратить войну в Украине.

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