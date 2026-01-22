Зеленский прибыл в Давос

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос. Он примет участие во Всемирном экономическом форуме и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Что известно о визите

Утром 22 января стало известно, что Зеленский уезжает в швейцарский Давос. Подробности визита не разглашались. Впрочем, речь шла о перспективе встречи с Трампом.

По состоянию на 10.30 сообщается, что президент Зеленский уже прибыл в Швейцарию. Как сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров, цель визита — участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встреча с Трампом. Встреча двух лидеров запланирована на 14.00 по киевскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским на полях экономического форума в Давосе.

Напомним, что Трамп анонсировал разговор с Зеленским. При этом он упомянул и Путина.

«Я веду переговоры с президентом Путиным, и я считаю, что он хочет заключить соглашение. Я веду переговоры с президентом Зеленским и думаю, он тоже хочет заключить соглашение. Я встречаюсь с ним сегодня», — рассказал глава Белого дома.

