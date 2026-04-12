Зеленский едет в Италию: запланирована встреча с Мелони
Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля совершит визит в Италию, где проведет встречу с премьером.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля совершит официальный визит в Италию.
Как свидетельствует повестка дня правительства Италии , в этот день в 15:30 премьер-министр страны Джорджа Мелони проведет встречу с украинским лидером в Риме.
Переговоры состоятся в резиденции главы итальянского правительства Палаццо Киджи.
Детали предстоящей встречи пока не раскрываются. В то же время, такие контакты традиционно охватывают вопросы безопасности, поддержки Украины в войне против России, а также дальнейшего политического и экономического сотрудничества между странами.
Италия остается одним из ключевых партнеров Украины в Европе и поддерживает Киев как на двустороннем уровне, так и в рамках международных форматов.
