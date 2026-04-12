ТСН в социальных сетях

Зеленский едет в Италию: запланирована встреча с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля совершит визит в Италию, где проведет встречу с премьером.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Зеленский и Мелони

Зеленский и Мелони / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля совершит официальный визит в Италию.

Как свидетельствует повестка дня правительства Италии , в этот день в 15:30 премьер-министр страны Джорджа Мелони проведет встречу с украинским лидером в Риме.

Переговоры состоятся в резиденции главы итальянского правительства Палаццо Киджи.

Детали предстоящей встречи пока не раскрываются. В то же время, такие контакты традиционно охватывают вопросы безопасности, поддержки Украины в войне против России, а также дальнейшего политического и экономического сотрудничества между странами.

Италия остается одним из ключевых партнеров Украины в Европе и поддерживает Киев как на двустороннем уровне, так и в рамках международных форматов.

Напомним, что ранее Мелони ошеломила оценкой мирных переговоров по Украине

Премьер-министр Италии назвала ключевую проблему переговоров о мире в Украине.

