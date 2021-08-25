Зеленский едет в Молдову на празднование 30-й годовщины Независимости страны

Зеленский едет в Молдову на празднование 30-й годовщины Независимости страны

Кроме Зеленского, к торжествам также присоединятся президенты Польши и Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа примет участие в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы.

Об этом сообщили в администрации президента Молдовы, передает Newsmaker.

На праздничное событие в Кишинев также прибудет президент Польши Анджей Дуда. 26 августа он проведет "ряд встреч с высокопоставленными лицами", в том числе и с президентом Молдовы Майей Санду.

27 августа Санду вместе с Зеленским, Дудой, президентом Румынии Йоханнис примет участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания. После этого состоится ряд двусторонних встреч.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю Дня Независимости Молдовы, где встретится с вновь назначенным премьером Натальей Гаврилица.

Напомним, Майя Санду 23 августа посетила Киев, где приняла участие в первом саммите Крымской платформы. За этот шаг ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Игоря Додона.

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины в Киеве военные из Молдовы также принимали участие в военном параде.

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