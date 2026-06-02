Зеленский экстренно едет на саммит G7 без приглашения: о чем будет говорить

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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В конце этого месяца состоится саммит самых влиятельных государств мира в формате G7. Ожидается, что к лидерам Большой семерки — Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США — присоединится и украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет Politico.

Главные темы переговоров в Эвиан-ле-Бен

По словам трех информированных чиновников, президент Украины прибудет на встречу в Эвиан-ле-Бен, хотя еще в марте советник президента Франции заявлял, что Зеленского на это июньское мероприятие не приглашали.

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Ожидается, что во время саммита украинский лидер сосредоточится на следующих ключевых вопросах:

продвижение дальнейшей военной дипломатии;

привлечение дополнительных систем противовоздушной обороны;

эффективное противодействие массированным атакам российских баллистических ракет.

Саммит G7 — последние новости

В этом году Франция отложила начало саммита G7 во избежание его совпадения с 80-м днем рождения президента США Дональда Трампа. Официально в офисе Эммануэля Макрона новое расписание объяснили результатом консультаций с партнерами, однако источники отмечают, что даты действительно изменили через турнир по смешанным боевым искусствам UFC и боксерский поединок в Белом доме, запланированные по случаю юбилея американского лидера.

Напомним, в прошлом году Трамп скрылся с саммита G7 в Канаде, досрочно оставив встречу лидеров из-за событий на Ближнем Востоке. Тогда спикер Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о необходимости его срочного возвращения домой, а сам Трамп выступил против подписания совместного заявления о деэскалации в регионе. Из-за этого внезапного отъезда Владимир Зеленский, который как раз должен был присоединиться к саммиту, упустил возможность лично обсудить с президентом США вопрос покупки оружия для Украины.

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