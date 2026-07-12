Зеленский эмоционально отреагировал на смерть Линдси Грэма

Зеленский и Грэм в Киеве / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма.

Об этом говорится в Телеграм президента.

«Глубоко расстроены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир более безопасным. Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, когда это было наиболее нужно. Мы были в постоянном диалоге, которого мне не хватит. Только за последнюю неделю мы встречались дважды», — отметил он.

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По словам Зеленского, Америка и мир потеряли решительного лидера.



«Активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели он работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в том числе усиление санкций против России. Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и смелости защитников Украины», — добавил он.

Линдси Грэм умер — что известно

11 июля скончался влиятельный сенатор-республиканец и близкий соратник Дональда Трампа Линдси Грэм.

NBC News со ссылкой на полученную запись полицейского сканера сообщает, что служба экстренной помощи получила вызов об остановке сердца у дома Грэма на Капитолийском холме в субботу вечером.

Также известно, что парамедики несли человека на носилках из дома Грэма в машину скорой помощи.

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Линдси Грэм был последовательным поклонником Украины в команде Трампа. Он высказывался в ее поддержку в войне с Россией даже во времена похолодания отношений между президентами Трампом и Зеленским после скандала в Белом доме в феврале 2025 года.







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