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Зеленский эмоционально отреагировал на смерть Линдси Грэма
Грэм был другом Украины и хорошим контактом в окружении президента США, отметил президент Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма.
Об этом говорится в Телеграм президента.
«Глубоко расстроены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир более безопасным. Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, когда это было наиболее нужно. Мы были в постоянном диалоге, которого мне не хватит. Только за последнюю неделю мы встречались дважды», — отметил он.
По словам Зеленского, Америка и мир потеряли решительного лидера.
«Активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели он работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в том числе усиление санкций против России. Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и смелости защитников Украины», — добавил он.
Линдси Грэм умер — что известно
11 июля скончался влиятельный сенатор-республиканец и близкий соратник Дональда Трампа Линдси Грэм.
NBC News со ссылкой на полученную запись полицейского сканера сообщает, что служба экстренной помощи получила вызов об остановке сердца у дома Грэма на Капитолийском холме в субботу вечером.
Также известно, что парамедики несли человека на носилках из дома Грэма в машину скорой помощи.
Линдси Грэм был последовательным поклонником Украины в команде Трампа. Он высказывался в ее поддержку в войне с Россией даже во времена похолодания отношений между президентами Трампом и Зеленским после скандала в Белом доме в феврале 2025 года.