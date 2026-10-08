Зеленский эмоционально отреагировал на заявления Марко Рубио: что его возмутило

Дипломатический тупик или недостаток политической воли: Зеленский раскритиковал позицию Вашингтона / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на слова Госсекретаря США Марко Рубио о том, что в настоящее время условий мирного урегулирования войны в Украине путем переговоров нет.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на месте ракетного удара в Прилуках Черниговской области.

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Журналистка попросила Зеленского прокомментировать недавнее заявление Марко Рубио о «стратегическом тупике» в российско-украинской войне и невозможности завершить его дипломатическим путем.

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Он заверил, что не считает себя загнанным в дипломатический угол.

«Мы слышали об очень разных моментах во время этой войны. Очень много безвыходных ситуаций, сложных углов и т.д. И сами себя люди, лидеры, политики загоняют в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике», — ответил Зеленский.

Президент добавил, что «один человек (Путин — Ред.) попытался загнать целый народ в тупик и народ восстал и защищал свое государство».

«Мы не дали это сделать русским в большой надежде, что нас будут поддерживать. И нас стали поддерживать. Но после этого нельзя, понимаете, с одной стороны договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны говорить, что мы в какой-то политической ситуации, дипломатическом углу и т.д. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте им всю экономику. Зашейте России рот, не кормите их своими продажами, просто. Наложите санкции на их оружие», — возмутился Зеленский, намекая на контакты между США и РФ о возможности возобновления экономического сотрудничества.

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Кроме того, глава государства еще раз призвал партнеров помочь Украине с защитой неба.

«Откройте „Starlink“ для нас, для Украины. Вы же открыли его, когда реагировали на Иран. Там все работало. Израиль полностью контролировал воздушное пространство над Ираном. То есть когда это нужно, система работает», — сказал он.

По мнению Зеленского, если у Украины будет преимущество в небе, Путин наконец сядет за стол переговоров и начнет разговаривать.

«Почему? Он потеряет все. Три месяца, два месяца. Он потеряет все. Но где правда, где честность? Что это за тупик? Это не тупик. Это нежелание», — добавил президент.

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Напомним, госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini заявил, что война России против Украины оказалась «в стратегическом тупике», а ее завершение дипломатическим путем является «недоступным».

Ранее Зеленский заявил, что украинские переговорщики отправятся в США уже 9 октября и проведут там переговоры по окончании российско-украинской войны.

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