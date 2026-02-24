Зеленский эмоционально ответил Орбану на "блокаду" для Украины: "Пусть говорит с Путиным"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана , который пытается заблокировать кредит для Украины на 90 миллиардов евро и требует возобновить транзит российской нефти. Он подчеркнул, что ответственность за разрушение нефтепровода "Дружба" несет исключительно Россия.

Об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с европейскими лидерами в Киеве.

Кто на самом деле разрушил нефтепровод «Дружба»

Отвечая на вопросы журналистов по поводу ультиматумов Будапешта, украинский президент четко разделил вопросы финансовой помощи от ЕС и ситуацию с нефтепроводом. По его словам, попытки увязать эти две разные вещи манипулятивны, ведь украинская сторона не имеет никакого отношения к остановке транзита сырья.

Реклама

Зеленский напомнил, что инфраструктуру трубопровода атаковали и разрушили именно русские войска. Более того, Украина и ее партнеры имеют все необходимые доказательства, включая спутниковые снимки, подтверждающие факт целенаправленных вражеских ударов по этим объектам.

«Уже не в первый раз премьер-министр Венгрии блокирует что-то. Вопрос займа и нефтепровода – это разные вещи. Нефтепровод разрушила сама Россия. Так что если хотят заблокировать финансовую поддержку, то пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода», — подчеркнул президент.

Совет для Орбана и цинизм России

Зеленский также обратил внимание на то, что российская армия целенаправленно охотится за ремонтными бригадами. Как только украинские специалисты начинают восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру, оккупанты наносят повторные удары, чтобы убить людей.

Учитывая это, Зеленский посоветовал главе венгерского правительства напрямую обращаться к виновнику этих разрушений, а не шантажировать Киев и Европу.

Реклама

«Итак, именно Орбан пусть поговорит с Путиным. Возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное», — резюмировал Зеленский.

Напомним, глава Евросовета требует от Венгрии прекратить блокирование предоставления кредита Украине. Антониу Кошта заявил, что Венгрия ставит под сомнение доверие к общим решениям Европейского совета.