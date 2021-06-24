Зеленский: Ермак рядом со мной не просто так, я доверяю этому человеку

Зеленский: Ермак рядом со мной не просто так, я доверяю этому человеку

Президент отметил, что политика меняет людей и политика — это большой соблазн.

Служба безопасности предоставляла президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию обо всем его окружения и всех его людях. К Ермаку (руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ) у СБУ, украинской разведки ноль вопросов.

Об этом глава государства рассказал в интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1 + 1".

Владимир Зеленский: "Господин Ермак — реально мощный менеджер и не на словах, а реальный патриот Украины, работает 24/7. Он пришел со мной".

Наталья Мосейчук: "Вы сменили окружения за два года — очень много людей ушло".

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Владимир Зеленский: "Ермак был со мной с самого начала, но не на этой должности. Меняем людей, потому что люди меняются, и это их большая проблема. К сожалению, политика меняет людей. К сожалению, политика — это большой соблазн. Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляла мне и предоставляет информацию обо всем моем окружении и всех моих людей. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, я бы не хотел потом потерять того или иного человека. К Ермаку у СБУ, украинской разведки ноль вопросов. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет и чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — идея других стран и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос — правда. То, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с Беларусью, слава Богу, мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе ".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителю Офиса главы государства Андрею Ермаку нового заместителя. Им стал Игорь Брусило, который ранее работал в администрации бывшего президента и отвечал за Службу Государственного Протокола и церемониала.

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