Зеленский: ЕС подтвердил долгосрочную поддержку Украины

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительных результатах заседания Европейского совета, состоявшегося сегодня в Брюсселе. Страны-члены ЕС единогласно подтвердили, что программы финансовой поддержки Украины будут сохранены, по меньшей мере, до 2027 года.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Также Украина получила политические гарантии по механизму использования замороженных российских активов "максимально в пользу защиты от российской агрессии". Еврокомиссия в ближайшее время проработает технические детали этого решения.

Зеленский отметил, что продолжаются переговоры по усилению украинского ПВО, пока конкретика не раскрывается, однако Киев получает «положительные сигналы от партнеров» и команды уже работают над быстрой реализацией.

Кроме того, ЕС официально утвердил 19 пакет санкций против России. Украина синхронизирует его в своей юрисдикции и ожидает, что аналогичные ограничения поддержат Великобритания, Норвегия и Швейцария.

«Мы уже начинаем работать с Евросоюзом над следующим пакетом санкций. Россия должна ощутить реальные потери от своей войны», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил эффективность последнего санкционного решения США по российскому нефтяному сектору и призвал страны Европы поддержать дальнейшее ограничение российских энергетических доходов.

Украина продолжает координировать с ЕС и партнерами новые шаги по ужесточению санкционного давления, оборонной поддержки и восстановлению энергетической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что решительные экономические ограничения против РФ являются одним из ключевых инструментов для завершения войны.

Напомним, что судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейского Совета в декабре - Дональд Туск .