Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с новыми поправками к американскому мирному плану из-за риска прослушивания. По этой причине документы лично привезет и объяснит детали секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники.

В частности, вопрос об украинских территориях все еще остается одним из самых сложных при обсуждении проекта мирного соглашения.

Реклама

«Сначала же в мирном плане было 28 пунктов, потом в Женеве сделали 20. Потом после переговоров в Москве были еще изменения, которые наша делегация увидела во Флориде и обсудила их с американцами. Сложные вещи есть в обсуждениях, по территории особенно, и над этим надо поработать», — отметил собеседник.

Таким образом, Умеров только сегодня сможет подробно проинформировать Зеленского обо всех нюансах американо-российских переговоров в Москве, а также о реакции США на украинские предложения к проекту мирного плана. Ожидается, что секретарь СНБО прибудет в Лондон, где сейчас находится Зеленский с рабочим визитом.

«Это нельзя делать по телефону — мы же видим, что много прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить», — пояснил собеседник.

По его словам, Умеров постоянно держит президента в курсе хода переговорного процесса.

Реклама

«Но надо посмотреть на все проекты документов — там не один проект», — добавил источник.

Напомним, Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов завершили визит в США, где провели «конструктивную работу» с представителями президента Дональда Трампа. Основная цель визита — получение полной информации о переговорах американской стороны в Москве и всех актуальных драфтов предложений. 8 декабря украинская команда передаст эти документы и предоставит полную информацию Зеленскому для дальнейшего обсуждения.

Заметим, Трамп выразил разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с американским предложением относительно дальнейших шагов в переговорах с Россией. По словам президента США, команда Зеленского «в восторге» от документа, но сам украинский лидер «не проявил интереса». Трамп также утверждает, что Россия «с этим согласна».