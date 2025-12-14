Зеленский объяснил, почему еще не определился с руководителем Офиса президента

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Никто из кандидатов на должность нового главы Офиса президента, с кем Владимир Зеленский проводил консультации, не отказывался.

Об этом он сообщил 14 октября, общаясь с журналистами.

Он отметил, что сам еще не определился с тем, кто все-таки возглавит Офис. По словам президента, «есть много технических вопросов».

Реклама

«Я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо, никто не отказывался, все готовы возглавить Офис президента. Я уже говорил и не буду повторять, есть много технических вопросов на этот счет, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис президента», — сказал Зеленский.

Напомним, после отставки Андрея Ермака кресло руководителя Офиса президента остается вакантным. Среди шести вероятных претендентов, о которых говорят в обществе, больше обсуждают кандидатуру министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

28 ноября Андрей Ермак покинул пост руководителя Офиса президента (ОП). Это произошло сразу после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его доме.