Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе — вице-премьер Стефанишина

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится уже на следующей неделе.

Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Европейской правде.

Она подчеркнула, что пока нет понимания того, какие именно документы могут быть приняты странами НАТО на саммите. Поэтому украинский лидер еще окончательно не решил, поедет ли в Вильнюс.

"Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты в отношении Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только за себя, но и за друзей, скажем так. И продолжаются переговоры, которые ведет Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято", — сказала она.

Ранее Столтенберг заявил, что Зеленский будет на саммите НАТО в Вильнюсе.

Напомним, 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО 2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса.

У Зеленского считают, что во время этой встречи они могут принять декларацию по гарантиям безопасности для Украины, заключенную Киевом и теми странами, которые хотят в дальнейшем такие гарантии предоставлять.

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