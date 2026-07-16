Зеленский еще не выбрал, на чьей он стороне: Федоров рассказал детали конфликта с Сырским

Министр обороны Украины Михаил Федоров / © Associated Press

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Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров откровенно рассказал о своих отношениях с президентом на фоне своей предстоящей отставки. Чиновник признался, что Владимир Зеленский не предоставил конкретных аргументов по его увольнению.

Об этом Федоров сказал на брифинге 16 июля.

Федоров еще верит, что «ситуация будет исправлена». По его мнению, Зеленский еще не избрал сторону главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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«Он (Зеленский — ред.) меня за семь лет еще не подводил. Он нормально вчера на фракции обо мне говорил, я сейчас о нем с уважением. Но когда к нему приходит 90% людей, которым мы своими решениями мешали, ему сложно как менеджеру это все проанализировать вместе», — высказался глава Минобороны.

В то же время Федоров говорит, что аргументов Зеленский по его увольнению не привел. Президент не сказал ничего конкретного.

Заметим, министр объяснил конфликт с Сырским блокировкой всех инициатив своей команды, обвинив главкома в интригах и попытках посеять раскол вместо консолидации усилий. Несмотря на это, Федоров подчеркнул, что Сырского не стоит недооценивать как военного, ведь тот сыграл ключевую роль в спасении страны в 2022 году во время обороны Киева, Харькова и освобождения Херсона.

Отставка Федорова — последние новости

Федоров, комментируя свою отставку, заявил, что никогда не подводил Зеленского, не строил политическую карьеру, не занимался бизнесом и не был замешан в коррупционных скандалах, а все достижения на должности объяснил командной работой с главой государства.

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Комментируя масштабные митинги из-за своей отставки с должности министра обороны, Федоров заявил, что люди вышли не за него, а за будущее Украины. По словам министра, народ испытывает отступление от ценностей, изменивших ситуацию на поле боя, и реагирует на риски, связанные с изменением курса.

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