Зеленский: еще одна страна присоединилась к декларации G7 по поддержке Украины

Владимир Зеленский сообщил еще об одной стране, которая присоединилась к декларации о поддержке Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Греция присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14 страной.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины. Спасибо премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины к НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, у Зеленского отметили, что гарантии безопасности предусматривают не только предоставление Украине вооружения, дальнобойной артиллерии, систем ПВО и F-16, но и обмен разведывательной информацией, обучение украинских военных, противодействие кибератакам, развитие украинской промышленности, усиление экономической устойчивости и восстановление, притяжение к ответственности всех российских военных преступников.

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