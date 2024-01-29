Зеленский: "Если Трамп покажет, как закончить войну за 24 часа, то я буду счастлив"

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы услышать план кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании войны в Украине за 24 часа.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистка напомнила, что Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сможет закончить войну в Украине за 24 часа, а Зеленский в ответ на это приглашал его в Киев.

"Ну, я пообщаюсь с ним. И вы знаете меня, что я человек абсолютно откровенный и я точно смогу это сказать после встречи. И я скажу вам честно – если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько в сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает", – отметил президент.

Напомним, экс-президент США, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп после победы в Айове сделал скандальное заявление о войне в Украине. Он заявил, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро закончит войну, потому что прекрасно ладит с Путиным".

Дональд Трамп действительно верит, что с диктатором Путиным можно договориться о прекращении войны в Украине, потому что смотрит на эту проблему как бизнесмен, а не как политик.

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