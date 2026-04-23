Зеленский: есть риски втягивания Беларуси в войну против Украины

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозу предполагаемого нового наступления с территории Беларуси.

Во время общения с журналистами он сказал, что у России много «больных и фантастических идей, и не хочется, чтобы туда втянули Беларусь».

«Что касается угрозы наступления с Беларуси — смотрите, у русских очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы их превратили в ужасную реальность», — сказал президент.

Напомним, после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президент сообщил 17 апреля, что фиксируется попытка российского контингента провести перегруппировку сил.

«По данным разведки, в приграничных Белоруссии происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз попытается втянуть в свою войну Беларусь», — написал Зеленский в Телеграмм.

Экс-министр Дмитрий Кулеба назвал пять ключевых факторов, свидетельствующих о подготовке Беларуси к военной эскалации.

Накануне руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

Тем временем Александр Лукашенко заявил, что ему с российским диктатором Путиным придется отбивать нападение со стороны Польши, страны Балтии и Украины.

«Это не значит, что мы завтра же, если там начнется какое-то противостояние, нанесем удар ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена агрессия против нас. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть», — заверил он.