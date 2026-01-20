ТСН в социальных сетях

Политика
1486
1 мин

Зеленский: есть три документа по завершению войны РФ против Украины

Украина работает с партнерами из США и Европы над документами по мирному урегулированию, гарантиям безопасности и восстановлению.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины. Документы практически готовы.

Об этом он сказал журналистам.

Президент также оценил работу и помощь президента США Дональда Трампа в попытках закончить войну против Украины.

«Как я оцениваю, скажу вам откровенно, нам нужно выжить. Мы боремся за свою независимость, за свободу, за свое существование. В этой борьбе нам нужна любая помощь. Мы благодарны Америке за помощь. Президент Трамп возобновил разведку. Сейчас мы видим сегодня снова массированный удар. У нас есть ракеты Patriot. Пока Америке не хватило сил остановить Путина. Хотя на этом дипломатическом пути, скажу откровенно, в документы готовы. Они те, которые будут защищать нас в будущем и те, которые будут восстанавливать жизнь в Украине», — сказал он.

«Это важные документы. Они качественные. Что касается санкционной политики, а уж мы хотим большего», — подчеркнул президент.

Напомним, 8 декабря в Лондоне состоялась встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Зеленский после этого заявил, что с первого до сегодняшнего плана, обсуждавшегося с европейцами, есть небольшой прогресс в сторону возможного окончания войны.

