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Зеленский гневно отреагировал на массированную атаку РФ по Украине (фото)

Зеленский гневно отреагировал на массированную атаку РФ по Украине (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Президент подчеркнул, что вражеская атака еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку по нескольким областям, в результате которой есть погибшие, раненые и многочисленны разрушения.

Свое заявление глава государства опубликовал в Сети.

"После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что за минувший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельнитчине и другим регионам Украины. Так, в Днепре была повреждена одна из важнейших больниц Украины – больница имени Мечникова – и обычные жилые дома. Три человека погибли, и среди них ребенок.

"В Киеве этот российский удар унес жизни девочки – ей было всего 14 лет. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им оказана необходимая помощь", – заявил президент.

Он акцентировал, что уже третий год идет эта война, имеющая только одного виновника – Москву.

"Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решительности", — резюмировал Зеленский.

Последствия атаки по многоэтажке в Киеве во время атаки 25 октября/Фото: ГСЧС Киева / ©
Последствия атаки по многоэтажке в Киеве во время атаки 25 октября/Фото: ГСЧС Киева
Последствия атаки по многоэтажке в Киеве во время атаки 25 октября/Фото: ГСЧС Киева / ©
Последствия атаки по многоэтажке в Киеве во время атаки 25 октября/Фото: ГСЧС Киева
Последствия атаки на Днепр в ночь на 26 октября/Фото: ГСЧС Днепропетровщины / ©
Последствия атаки на Днепр в ночь на 26 октября/Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Последствия атаки на Днепр в ночь на 26 октября/Фото: ГСЧС Днепропетровщины / ©
Последствия атаки на Днепр в ночь на 26 октября/Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Последствия атаки на Днепр в ночь на 26 октября/Фото: ГСЧС Днепропетровщины / ©
Последствия атаки на Днепр в ночь на 26 октября/Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Напомним, количество пострадавших в Днепре в результате ракетного удара возросло до 20. Четверо из пострадавших – дети.

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