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Зеленский готов говорить с Путиным о территориях: в МИД раскрыли позицию Украины

Президент Владимир Зеленский готов к прямой встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Андрей Сибига

Андрей Сибига / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямой встрече с Владимиром Путиным и диалогу по самым сложным и чувствительным темам, в частности, территориальному вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Зеленский готов ко встрече с Путиным: заявление Сибиги

По словам главы МИД, полуторачасовой разговор президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным заранее согласовали с Украиной. Главными темами вызова были прекращение огня и организация прямых переговоров между президентами Украины и РФ.

«Это обсуждали с нами и согласовывали с нами. Это было общее решение. Мы хотим положить конец этой войне. Нам нужно использовать все каналы для ускорения мирных усилий. Этот призыв следует понимать в этом контексте», — подчеркнул Сибига.

Дипломат подчеркнул, что украинская сторона рассматривает саммит лидеров как ключевой элемент достижения прогресса.

«Мы хотим этой встречи и готовы к ней. По всей вероятности, только встреча Зеленского и Путина может внести новое качество в переговоры. Зеленский готов обсуждать самые сложные и чувствительные вопросы, в том числе территориальный», — отметил глава украинской дипломатии.

В Украине считают, что встреча на самом высоком уровне позволит добиться конкретных результатов в укреплении доверия, среди которых обмен военнопленными и возвращение похищенных детей.

Предложение из Москвы, чтобы Зеленский приехал на переговоры в Россию, Сибига призвал не воспринимать всерьез. Он отметил, что место встречи не суть важно, главное — не Россия или Беларусь, и со смехом добавил, что это точно не должно быть и Северная Корея.

Кроме того, во время разговора подтвердили проведение в ноябре в Абу-Даби переговоров между Украиной, США и Россией. По словам Сибиги, эта встреча покажет истинные намерения Кремля, хотя пока Украина не видит готовности России к миру.

Переговоры Украины с РФ и США — последние новости

Напомним, Россия выступила против участия Европейского Союза в трехсторонних переговорах по Украине, потому что их позиция «провокационная».

Также сообщалось, что Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны на части Донецкой области — с обеих сторон линии боевого столкновения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что точная дата переговоров с Владимиром Путиным пока неизвестна, ведь это полностью зависит от решения Кремля.

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