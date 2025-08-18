Зеленский готов к компромиссу, чтобы не выводить войска из Донбасса: детали от FT

Зеленский, Трамп, Путин / © ТСН.ua

Целью президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой США Дональдом Трампом будет установление продуктивного процесса мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невыполнимых шагов, таких как вывод войск из Донецка и Луганска. Ради этого украинский лидер готов пойти на «удобный компромисс» по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы.

Об этом пишет Financial Times.

Ставки невероятно высоки

В понедельник, 18 сентября, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Это станет шансом перезагрузить отношения с Дональдом Трампом, обеспечить справедливое окончание войны с Россией и закрепить гарантии США по будущей безопасности Украины.

К переговорам готовы присоединиться такие лидеры, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Они будут стремиться развивать некоторые положительные сигналы, появившиеся после короткого саммита Путина и Трампа в пятницу, особенно о готовности США гарантировать безопасность Украины после войны.

Константин Елисеев, советник по внешней политике предшественника Зеленского Петра Порошенко, заявил, что встреча лидеров ЕС в понедельник, 17 августа, была посвящена «формированию единой скоординированной стратегии коллективного Запада, направленной на прекращение войны в Украине и сдерживание агрессивной России в долгосрочной перспективе». Но ставки для Украины и Европы невероятно высоки.

«Решения, которые будут приняты в Вашингтоне в понедельник, определят развитие событий в Европе как минимум на десятилетие вперед», — сказал он.

Аналогичную позицию в воскресенье очертили и чиновники администрации Трампа: специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что Путин согласился на Аляске разрешить Вашингтону и его союзникам предложить Украине гарантии безопасности, аналогичные обязательствам НАТО по коллективной обороне. Зеленский приветствовал поддержку США гарантий безопасности, но подчеркнул, что они должны быть «очень практичными, реализованными на суше, в воздухе и на море и должны предоставляться с участием Европы».

Как известно, Путин требует от Украины вывести свои войска из других восточных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на согласие России заморозить линию фронта. Но Зеленский четко очертил свою красную линию: он не отдаст Путину территории, все еще находящиеся под контролем Украины.

Высокопоставленный чиновник, близкий к президенту, заявил, что целью Зеленского на встрече будет установление «продуктивного процесса мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невыполнимых шагов, таких как вывод войск» из Донецка и Луганска.

«Ради этого президент Украины готов пойти на „удобный компромисс“ по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы, заявил чиновник», — говорится в материале.

Советники, должностные лица и дипломаты считают, что Зеленскому следует:

избегать эмоций и даже последовать примеру хладнокровного прагматизма Путина, подыгрывая интересам и целям президента США;

спокойно, но прямо заявить Трампу, что Украина будет «продолжать защищаться от российской агрессии;

поблагодарить президента Трампа за поддержку крепких гарантий безопасности Украины в рамках коалиции желающих и выразить надежду на продолжение крепкой поддержки со стороны США, в то же время дав понять, что Украина продолжит обороняться, потому что нет другого выбора;

Несколько действующих и бывших официальных лиц США и Украины настроены более пессимистично по поводу встречи в понедельник, опасаясь, что Зеленскому будет сложно изменить динамику в пользу Киева. Речь идет о том, что обсуждаемые условия точно не приведут к устойчивому и справедливому миру. Также не исключено, что Трамп разозлится, если Зеленский будет слишком жестким или будет сильно сопротивляться. Тогда Украина, вероятно, вернется в исходную точку, поскольку Трамп пригрозил прекратить поддержку разведки, а европейцы снова попытались изменить его решение.

«Чтобы не дать президенту США продать Украину, чиновники заявили, что Зеленскому следует апеллировать к миротворческим амбициям Трампа», — пишут в FT.

Он также мог бы утверждать, продолжают авторы, что без гарантий безопасности со стороны США и без удержания остальных украинских укрепленных позиций в Донецке и Луганске Путин может снова вторгнуться, поставив под угрозу соглашение между США и Украиной о поставках полезных ископаемых, подписанное в апреле. Значительная часть важнейших полезных ископаемых Украины залегает под плодородной почвой этих восточных регионов.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что эта встреча стала «началом тактической борьбы» за переманивание Трампа на свою сторону.

«Путин перетягивает его на свою сторону, а европейские лидеры и Зеленский пытаются повернуть его на сторону справедливого мира», — отметил он.

Лучшим вариантом, по словам Елисеева, могло бы стать решение Трампа о «скором усилении давления на Путина и его союзников из-за санкций».

«Принуждение Путина к миру — это лучший сценарий. Худший сценарий — ультиматум Трампа Зеленскому и европейским лидерам: подписать соглашения с Путиным или начать военные действия без дальнейшей поддержки США», — говорит он.

Для Украины очень важно противостоять захвату остальных Донецкой и Луганской областей — это красная линия Зеленского. Перспектива того, что Киев будет вынужден уступить Москве части восточной Украины, которые российская армия не смогла захватить с момента своего первого вторжения в 2014 году, широко рассматривается в Украине как неприемлемая.

«Что бы ни говорил Путин, украинская армия не отступит без боя ни с одного квадратного километра», — заявил Денис Ярославский, военнослужащий и начальник разведывательного подразделения 57-й бригады.

Однако российская армия продолжает продвигаться глубже в Украину.

Третий месяц подряд они продвигаются самыми быстрыми темпами за год в основном 1300-километровой линии фронта, а на прошлой неделе приблизились на 10 км к шахтерскому городу Доброполье. Украинское военное командование задействовало опытные подразделения по локализации прорыва и в воскресенье Генеральный штаб заявил, что ситуация стабилизирована.

Путин заявил, что его войска продолжат свои атаки даже во время мирных переговоров, что означает, что время имеет решающее значение.

В воскресенье, стоя рядом с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, Зеленский призвал к «реальным переговорам», которые, по его словам, должны начаться по нынешней линии фронта.

«Мы производим общее видение того, каким должно быть мирное соглашение. Справедливо, быстро и эффективно», — сказал украинский лидер.

Впрочем, главное, что любое урегулирование не должно поощрять Россию за ее агрессию, чтобы РФ не начала новые атаки из-за собственных амбиций.

Также важно, что Россия понимает только язык силу. Именно поэтому договор должен быть подкреплен, например, силой НАТО.

Напомним, утверждение Путина о том, что российские войска обязательно захватят всю Донецкую область, если война продолжится, ошибочно. Россия не сможет быстро захватить остальную часть Донецкой области силой, как это не удавалось российским войскам на протяжении более десяти лет.

«Россия может быстро захватить всю Донецкую область, только если Украина уступит требованиям Путина и выйдет из остальной области», — отмечают аналитики ISW.