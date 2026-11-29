Дональд Трамп общается с журналистами по прибытии в Белый дом в воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Вашингтоне. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает прогрессом готовность украинского президента Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня по нынешней линии боевого столкновения.

Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.

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Журналисты спросили Трампа, считает ли он прогрессом, что Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта.

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«Да, думаю, что да», — ответил президент США.

Также он выразил уверенность, что войну в Украине удастся урегулировать.

«Европейцы имеют проблемы с Россией, а у России проблемы с ними. Все наладится», — сказал глава Белого дома.

Напомним, президент Украины заявил, что готов прекратить огонь по нынешней линии фронта и перейти к переговорам.

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В то же время Зеленский заявил, что Украина не готова официально и юридически признавать российскую оккупацию своих территорий.

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