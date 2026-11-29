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Зеленский готов к прекращению огня: как отреагировал Трамп
Дональд Трамп назвал прогрессом готовность Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта.
Президент США Дональд Трамп считает прогрессом готовность украинского президента Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня по нынешней линии боевого столкновения.
Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Журналисты спросили Трампа, считает ли он прогрессом, что Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по текущей линии фронта.
«Да, думаю, что да», — ответил президент США.
Также он выразил уверенность, что войну в Украине удастся урегулировать.
«Европейцы имеют проблемы с Россией, а у России проблемы с ними. Все наладится», — сказал глава Белого дома.
Напомним, президент Украины заявил, что готов прекратить огонь по нынешней линии фронта и перейти к переговорам.
В то же время Зеленский заявил, что Украина не готова официально и юридически признавать российскую оккупацию своих территорий.