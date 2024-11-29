Что поможет быстро завершить горячую фазу войны: Зеленский назвал условие

Членство в НАТО необходимо предложить неоккупированным частям страны, чтобы положить конец "горячей фазе войны".

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если неоккупированную территорию Украины можно будет взять "под зонтик НАТО".

Об этом украинский лидер заявил в интервью главному корреспонденту Sky News Стюарту Рамзи.

Такое заявление Зеленский сделал, комментируя один из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны, предусматривающего возможность уступки территорий, оккупированных Россией.

Зеленский сказал, что членство в НАТО нужно предложить неоккупированным частям страны, чтобы положить конец "горячей фазе войны", если именно приглашение в НАТО признает международно признанные границы Украины.

“Надо сделать это быстро. И тогда [оккупированные] территории Украина сможет вернуть по дипломатическим путем”, — цитирует издание украинского президента.

Владимир Зеленский также сказал, что прекращение огня необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить больше территории Украины.

Он сказал, что НАТО должно "немедленно" принять часть Украины, которая остается под контролем Киева.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег из НАТО предоставить приглашение Киеву присоединиться к Альянсу во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Генсек НАТО призвал пойти дальше в поддержке Украины

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