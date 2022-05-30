Зеленский готов к трехстороннему разговору с Эрдоганом и Путиным — пресс-секретарь президента Украины

Зеленский готов к трехстороннему разговору с Эрдоганом и Путиным — пресс-секретарь президента Украины

Украинский лидер не возражает против возможности провести совместные телефонные переговоры с турецким президентом и хозяином Кремля.

Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть трехсторонний формат переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Заявление представителя Зеленского цитирует издание "Зеркало недели".

Для того чтобы такие переговоры состоялись, утверждает Никифоров, нужно прежде всего согласие хозяина Кремля.

По его словам, украинской стороне неизвестны подробности договоренностей, которые, вероятно, велись между Эрдоганом и Путиным, но возражать против такого формата переговоров украинский президент не будет.

"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать – эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", – сообщил Никифоров.

Как известно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил лишь двусторонний разговор Путина и Эрдогана.

Напомним, что президент Турции анонсировал проведение отдельных телефонных разговоров с российским и украинским лидерами в понедельник, 30 мая.

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