Зеленский готов к выборам во время войны, но с условиями

Владимир Зеленский

В вопросе проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана принципиальным является вопрос безопасности.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

«Прежде всего, запрос и месседж были от США. Мы знаем, до этого звучало это и от русских. И я всегда говорил: не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовым законодательно, чтобы выборы были потом признаны легитимно. Вторая история — безопасность. Должно быть безопасное небо и безопасность повсюду на нашей территории, по крайней мере, на время выборов или на время референдума. Потому что референдум — это те же выборы. Это тот же самый процесс — дать возможность людям прийти и проголосовать. И очень важно, чтобы присутствовало повсюду наблюдателей», — сказал он.

Напомним, 26 декабря Верховная Рада Украины начала работу над законопроектом, который должен определить порядок проведения выборов во время войны. Состоялось первое заседание специальной рабочей группы под руководством первого заместителя председателя парламента Александра Корниенко.

23 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут провести референдум по 20-пунктному мирному соглашению одновременно с выборами. Он добавил, что соглашение также могут быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады, а гарантии безопасности наступят только после его ратификации или одобрения народом.