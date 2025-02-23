Зеленский готов отказаться от должности ради мира в Украине: ключевое заявление президента

Правительство и президент активно работают на гарантиях безопасности для страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента Украины, если это будет необходимо для достижения мира в стране. Он подчеркнул, что его главный фокус сегодня состоит в обеспечении мира, а не во власти в течение десятилетий.

Об этом заявил он на пресс-конференции "Украина. Год 2025".

“Моя цель сейчас – это мир для Украины в 2025 году. Если для этого нужно уйти, я готов это сделать, – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что он активно работает над гарантиями безопасности для Украины, рассматривая различные варианты, в частности, членство в НАТО, которое он считает самым дешевым вариантом безопасности для страны.

По его словам, переговоры с партнерами, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, будут продолжаться на уровне гарантий безопасности.

Для нас очень важно, чтобы Украина была представлена на столе переговоров. Это наш стол, и мы вправе определять его направление», – подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание на большой вклад США в поддержку Украины, заявив, что Соединенные Штаты оказывают наибольшую помощь по сравнению с другими странами.

Он выразил благодарность за поддержку и отметил, что даже помощь в размере 100 миллиардов долларов чрезвычайно важна для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых.

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