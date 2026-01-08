- Дата публикации
Зеленский готов подписать соглашение с Трампом
Украинская переговорная группа очень предметно поработала с американскими и европейскими партнерами «по основному политическому документу».
Соглашение о гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки готово к подписанию на самом высоком уровне.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 8 января.
Украинский лидер отметил, что украинские переговорщики во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым возвращаются в Украину после встреч с американской и европейскими командами.
«Я ожидаю доклад со всеми деталями, включая те, которые нельзя обсуждать по телефону», — добавил он.
Зеленский отметил, что важным результатом переговоров стало то, что в трехстороннем формате были обсуждены документы о восстановлении Украины и экономическом развитии.
Кроме того, по его словам, украинская переговорная группа очень предметно поработала с американскими и европейскими партнерами «по основному политическому документу».
«И с нашей стороны полный конструктив. Американская команда должна получить ответ от России. На что готовы там, и действительно ли могут закончить войну», — подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что только давление на государство-агрессора может заставить его принять решение об окончании войны.
Напомним, накануне, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередную сессию переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. Будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны.