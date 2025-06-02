Зеленский готов встретиться с Путиным хоть завтра - в МИД сказали, что тормозит процесс

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин

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Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, однако есть единственное препятствие этому — отсутствие решимости со стороны РФ.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле

«Украинский президент готов встретиться с Путиным хоть даже завтра. У нас нет никаких проблем с этим. К сожалению, проблема в другой стороне, и относительно препятствий надо их спрашивать», — сказал Тихий.

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На вопрос о готовности российской стороны к таким переговорам он посоветовал обращаться непосредственно к российской делегации.

Напомним, Владимир Зеленский еще 15 мая во время первого раунда переговоров в Стамбуле предложил Путину личную встречу, но тот проигнорировал приглашение и в Турцию не приехал.

Кроме того, украинский президент подтвердил готовность к переговорам с Россией в любом формате — в частности трехстороннем, с участием Путина и Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул важность присутствия США в переговорном процессе, особенно в вопросах прекращения огня и безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его главной целью является личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина — и желательно на турецкой территории.

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Кроме того мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце концов потребуется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но именно сейчас эта встреча не ко времени.

Также Зеленский рассказывал ранее что он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным только тогда, когда хозяин Кремля будет готов подписать соглашение о завершении войны.