Зеленский готов встретиться с Путиным, но есть условие

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным в любом формате, но не в Беларуси и не в России.

Об этом в интервью Axios сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, американский президент Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом в результате двух телефонных разговоров, которые они провели неделю назад.

«Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы — друзья и партнеры», — сказал Ермак.

Он также отметил, что Зеленский подтвердил Трампу, что он по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. Однако Путин неоднократно отвергал такую встречу.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия пока не готовы завершить войну и заключить мирное соглашение, несмотря на переговоры и дипломатию Трампа.

Вице-президент США отметил, что одним из препятствий на пути мирных переговоров остается «фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что на поле боя они действуют лучше, чем есть на самом деле».

«Именно это усложнило достижение соглашения в последние несколько месяцев», — добавил Вэнс.