Зеленский готов встретиться с Путиным: президент назвал условие, при котором это произойдет

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным в США.

Об этом глава государства сказал в интервью Deutsche Welle.

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По словам украинского лидера, он приедет в Майами на саммит лидеров G20, который запланирован на декабрь, если фюрер также примет участие в мероприятии.

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«Да, конечно. Мы должны прийти. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», - сказал он.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что главное в такой встрече — не заявления или личные слова политиков, а конкретный результат.

«Дело не в словах. То, что я ему скажу, или то, что он хочет сказать мне, не имеет значения. Важны результаты», — заявил президент.

Зеленский и Путин не встречались лично с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Пока Кремль не подтвердил, планирует ли Путин приехать на саммит G20, который диктатор не посещал с 2019-го.

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Переговоры с РФ — последние новости

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина готова к прекращению огня «в любой момент», ведь это принципиальная позиция. Впрочем, условия для этого должны быть приемлемыми, а "не в форме ультиматума".

В то же время Владимир Зеленский призвал к переговорам с Россией. По его словам, Украина готова давать симметричный ответ РФ на возможные обстрелы энергетики зимой. В то же время Киев призывает к диалогу, чтобы остановить войну и решить неотложные безопасности и гуманитарные проблемы.

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