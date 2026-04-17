Зеленский готов встретиться с Путиным: Сибига назвал место

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Украина готова провести в Турции встречу президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин, при участии Эрдогана, Трампа», — отметил он.

Министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция играет важную роль в мирных усилиях.

Мирные переговоры — последние новости

Накануне помощник российского лидера Владимира Путина заявил, что Москва призывает Соединенные Штаты воспользоваться своим рычагом влияния на Киев с целью добиться от него выгодных России уступок на переговорах. Юрий Ушаков также отметил, что США «внесли ряд интересных и полезных предложений» по мирному урегулированию, но они «пока не реализуются». Что это за предложения, ассистент Путина не произнес.

В интервью агентству Reuters, опубликованном вечером 25 марта, Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки поставили условие, согласно которому Украина должна вывести свои войска из Донбасса для получения гарантий безопасности США.

В течение января и февраля состоялось несколько раундов трехсторонних встреч Украины, США и России по завершению войны. О каких-либо конкретных их результатах не сообщали. Однако в результате встречи 5 февраля делегации достигли договоренности по обмену военнопленными — первого за последние пять месяцев.

Очередная трехсторонняя встреча, которая планировалась в начале марта в столице ОАЭ Абу-Даби, была отложена на неопределенное время из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

8 апреля в России заявили, что надеются на возобновление мирных переговоров по завершению войны в Украине на фоне перемирия в Иране.

«Надеемся, что уже в ближайшее время будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате», — сказал Дмитрий Песков.