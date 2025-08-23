Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «в любом формате».

Об этом он сообщил в субботу, 23 августа, после разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Зеленский отметил, что проинформировал своего коллегу из ЮАР о совместных с партнерами дипломатических усилиях, направленных на завершение войны, и «продуктивных встречах» с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Реклама

«В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой… Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру», — подчеркнул украинский президент.

По его словам, в Москве снова пытаются затянуть переговорный процесс.

«Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным пока не планируется, несмотря на заявления Белого дома о подготовке переговоров.

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб тоже покане видит никаких признаков готовности России сесть за стол переговоров, чтобы обсудить перемирие или мир с Украиной.