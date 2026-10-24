Зеленский готов заморозить войну по линии фронта, но назвал условие, на которое Украина не пойдет

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение, предусматривающее прекращение боевых действий по нынешней линии фронта.

Об этом глава государства рассказал в интервью ABC News.

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По словам Зеленского, Украина стремится как можно быстрее завершить войну и готова рассматривать вариант заморозки конфликта вдоль нынешней линии столкновения.

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«Да, мы готовы остановить эту войну как можно быстрее. Заморозить конфликт по линии фронта прямо сейчас», — сказал президент.

В интервью журналисты спросили Зеленского, готов ли он ради мирного соглашения согласиться на потерю 25% территории Украины.

Президент ответил негативно и объяснил, что Россия сейчас контролирует меньшую долю украинской территории, чем отмечено в вопросе.

«Если кто-то говорит о 25%, значит, мы должны отказаться от всего Донбасса, это будет означать, что они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%», — отметил Зеленский.

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В то же время, глава государства подчеркнул, что прекращение боевых действий не означает признание российского суверенитета над оккупированными территориями.

«Мы не согласимся — я слышал такие предложения — на то, чтобы» временно оккупированную территорию признать на русском, — заявил президент.

В интервью ABC News президент Украины также повторил, что ограничения системы спутниковой связи Starlink продолжают действовать.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет достаточно рычагов влияния на Россию, чтобы побудить Кремль прекратить войну против Украины.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы ввести 200% пошлины против Украины и России, чтобы побудить стороны завершить войну.

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