Зеленский готовит новые должности для Свириденко и Умерова: куда их назначат

Зеленский предлагал Свириденко должность посла в США / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский предлагал бывшей главе правительства Юлии Свириденко должность посла в США, но сейчас имеет и другое предложение «по другому направлению».

Об этом глава государства сказал на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

«У нас есть обсуждение с Рустемом (секретарем СНБО Рустемом Умеровым — Ред.) и с Юлией Свириденко. У нас есть предложения, это уже не секрет, что действительно при всем уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юлию Свириденко место посла в США», — сообщил он.

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Зеленский подчеркнул, что должность посла Украины в США очень важна. По его мнению, там должен быть человек «на уровне вице-премьера или минимум министра или лучше премьер-министра».

«Юлия (Свиридено) заключила важный договор, я считаю, под ее руководством с Бесентом (Скотт Бессент, министр финансов США — Ред). То есть, это экономическая составляющая, которая нас может связывать и должна связывать с США. Вы знаете, как они относятся, именно все из-за экономики сегодняшняя администрация. То есть, я хотел этого», — говорит президент.

В то же время он добавил, что для Свириденко «есть предложение возглавить еще одно направление». О чем идет речь, Зеленский не уточнил.

Также он сказал, что есть предложения для Рустема Умерова, но тоже не уточнил, какие именно.

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«И мы вернемся к этому. У Рустема (Умерова) также сейчас есть соответствующие предложения», — подытожил Зеленский.

Заметим, что сейчас Умеров является секретарем СНБО. Но при назначении нового правительства предыдущий глава МВД Игорь Климено должен был перейти в Минобороны. Однако этого не произошло, а министр внутренних дел уже был назначен. Клименко остался без должности. Поэтому президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Игорю Клименко должность секретаря СНБО. Указа об увольнении Умерова и назначении Клименко на СНБО пока не было.

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