Зеленский готовит особый костюм для встречи с Трампом: чем он удивит на этот раз

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский снова откажется от классического делового костюма во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. По словам дизайнера Эльвиры Гасановой, глава государства избрал образ в стиле милитари – на этот раз в форме костюма, но с характерной военной символикой.

Об этом она рассказала Politico.

"Это будет костюм, но не традиционный, а с элементами стиля, который Зеленский носит с начала полномасштабного вторжения. Он демонстрирует: страна находится в состоянии войны, а ее лидер вместе с армией", - пояснила Гасанова.

Сам Зеленский, по словам дизайнера, лично решает, что одевать.

"Для него важна каждая деталь: внешность, эмоции, настроение. Это часть его роли как президента в военное время", - подчеркнула она.

Стиль украинского лидера уже не раз становился темой дискуссий в США. Республиканцы из лагеря MAGA критиковали его за отсутствие классического дресс-кода, когда он появлялся в свитшотах или поло с гербом Украины. Во время визита в Белый дом в феврале Дональд Трамп даже в шутку заметил: "Ты сегодня весь такой одет".

Отдельные медиа и журналисты также упрекали Зеленского в нежелании одевать деловой костюм. В Овальном кабинете один из репортеров прямо спросил его: “Почему вы не одели костюм?” Тогда президент ответил: “Я буду носить костюм после победы. Возможно, даже лучше, чем у вас”.

Ранее Белый дом интересовался у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.